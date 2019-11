3 16-jarigen opgepakt op verdenking van auto-inbraak

3 minderjarigen zijn opgepakt op verdenking van een auto-inbraak in Deurne.

Dinsdagnacht werd gemeld dat drie personen aan het inbreken waren in een auto aan de Mortselsesteenweg. Ze zouden vertrokken zijn met een rugzak. Verschillende teams gingen ter plaatse. Een getuige kon de politie op weg helpen door een vluchtrichting en een beschrijving van de verdachten mee te geven. Een ploeg dat in de omgeving nazicht deed naar de verdachten kon het trio opmerken aan de Borsbeeksesteenweg. De drie verdachten van 16 jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Vandaag worden ze voorgeleid voor de jeugdrechter. In de omgeving waar de verdachten opgemerkt werden, vond de politie nog een koevoet. Die werd in beslag genomen. Ook de rugzak die ze buit maakten, werd in de omgeving terug gevonden.

(foto Pixabay)