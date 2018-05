3 auto's in beslag genomen tijdens wijkactie

Dinsdag hield het wijkteam 2 van regio Centrum een wijkactie van 8 uur tot 16u30. De actie had als doel overlast in parken, op pleinen en parkeerterreinen te beperken door een zichtbare politieaanwezigheid. Tijdens de actie werd er gecontroleerd op boorddocumenten, rijbewijzen en gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden er 130 personen en 125 voertuigen gecontroleerd. Drie voertuigen werden in beslag genomen.