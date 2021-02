Nieuws 3 Chinese Antwerpenaren aangehouden voor cocaïnehandel per post

Er zijn drie Chinese Antwerpenaren aangehouden, die een cocaïnehandel per post hadden opgezet tussen Antwerpen en Hong Kong. Bij vijf huiszoekingen is meer dan 12.000 euro cash en een groot aantal luxehandtassen in beslag genomen. En ook weegschalen, die allicht gebruikt werden om de drugs te wegen.