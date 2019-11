3 Cubanen opgepakt in Brasschaat op verdenking van woninginbraken

De politie van Brasschaat heeft 3 mannen opgepakt op verdenking van woninginbraken.

Vrijdagavond, iets voor 18u, werd de lokale politie van Brasschaat gecontacteerd omdat iemand 3 verdachte personen had opgemerkt in de Prins van Oranjestraat in Brasschaat. De politie was heel snel ter plaatse en kon 2 mannen vatten. Na een korte achtervolging werd ook de derde man gevat. Omdat ze inbrekersmateriaal bij zich droegen werden de 3 Cubanen voorgeleid en aangehouden. Verder onderzoek moet duidelijkheid geven of en voor welke inbraken zij eventueel in aanmerking komen.