3 jaar cel voor Nederlander die dodelijk ongeval veroorzaakte op Noorderlaan

De man die het dodelijk ongeval op de Noorderlaan veroorzaakte, waarbij een ouder koppel om het leven kwam, is veroordeeld tot 3 jaar cel.

De Nederlander was twee jaar geleden op de wagen van een koppel uit Ekeren geknald aan een waanzinnig hoge snelheid van 169 kilometer per uur. Het ongeval gebeurde op zondag 15 maart 2015. De slachtoffers waren met hun Kia op weg naar een parochiedag op de Luchtbal. Toen ze op de Noorderlaan linksaf de Manchesterlaan wilden inslaan, kwam vanuit de andere richting een Audi S4 aangevlogen. De klap was enorm.

Rik D. werd uit zijn wagen gekatapulteerd en vloog door het raam van het nabijgelegen café De Luchtbal. Hij stierf ter plaatse. Lydia A., die achter het stuur zat, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Uit het onderzoek bleek dat de Audi S4 vlak voor het ongeval al drie keer geflitst was op de Noorderlaan, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur is. Driehonderd meter voor de crash reed hij liefst 193 kilometer per uur.