3 mei : D-day voor Antwerp

Het BAS, dat is het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, heeft de datum bekendgemaakt waarop Royal Antwerp FC zijn licentie-dossier moet verdedigen. Het wordt 3 mei.



De licentie-commissie kende vorige week geen licentie toe aan Royal Antwerp FC voor Eerste Klasse A en Eerste Klasse B, waardoor de Great Old niet zou kunnen promoveren. De commissie was van oordeel dat er nog documenten ontbraken in het dossier. Daarop ging Antwerp in beroep. Intussen liet Ghelamco-topman Paul Gheysens, de geldschieter achter CEO Patrick Decuyper, weten dat hij 100 procent zeker is dat de licentie in orde komt. Na 3 mei weten we meer.