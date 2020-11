3 minderjarigen gevat na inbraak in nachtwinkel

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de politie verwittigd voor een inbraak in een nachtwinkel in de Quellinstraat. Die was gezien de geldende maatregelen uiteraard gesloten.

Het rolluik van de winkel werd geforceerd en de glazen deur werd ingetrapt. De kassa werd gestolen en de 3 daders waren gevlucht. De camera-operatoren van de politie deden meteen nazicht en merkten twee verdachten op op het Operaplein. Er werden interventiepatrouilles aangestuurd die de 2 meteen konden onderscheppen. Enige tijd later merkten de operatoren de derde verdachte op dankzij de camera's. Deze probeerde zich nog voor een politiecombi te verstoppen, maar de ploegen werden aangestuurd op basis van de camerabeelden en zo kon de derde man alsnog gevat worden. In de directe omgeving werd ook de gestolen kassa aangetroffen. De drie jonge mannen konden geen identiteitspapieren voorleggen. Ze werden gearresteerd met het oog op voorleiding.