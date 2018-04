3 nieuwe bestemmingen van Antwerp Airport

Vanaf 4 juni voegt VLM Airlines 3 nieuwe bestemmingen toe aan haar aanbod : Aberdeen, Keulen en Rostock.

VLM breidt zijn aanbod opnieuw uit met 3 nieuwe bestemmingen. Volgens de woordvoerder van VLM, Yves Panneels, is Rostock aantrekkelijk voor cruise-toeristen. Wie naar de voormalige Oost-Duitse stad vliegt, maakt wel een tussenlanding in Keulen. De routes naar Keulen-Bon en Rostock zullen op alle dagen worden gevlogen behalve op woensdag en vrijdag.

Aberdeen is dan weer een belangrijke bestemming voor mensen uit de petrochemische sector. Er wordt gevlogen op maandag, woensdag en vrijdag.

“Wij mikken met de nieuwe route naar Aberdeen vooral op klanten uit de olie- en aardgassector. De reden ligt voor de hand: enerzijds is Antwerpen na Houston in Texas de tweede belangrijkste petrochemische cluster in de wereld, anderzijds worden vanuit Aberdeen, één van de drukste helihavens van Europa, tal van helicoptervluchten uitgevoerd naar offshore boorplatformen in de Noordzee”,aldus Konstantijn Huys, Commercial Director van VLM Airlines. “Het land van de kilt en de doedelzak is tevens een veelzijdige en aangename vakantiebestemming. Dankzij de mooie kustlijn, de wereldberoemde whisky's, prachtige kastelen en gezellige steden oefent Schotland zowel op de actieve outdoor-toerist als de eerder cultuurgerichte reiziger een grote aantrekkingskracht uit.”