3 nieuwe waterbussen voor Antwerpen

Aqualiner, de veerdienstonderneming op de Schelde in Antwerpen, heeft drie Waterbussen type 2407 besteld. Het contract daarvoor werd gisteren op de openingsdag van Europort getekend op de stand van de leverancier.

Een eerste waterbus werd in Antwerpen in gebruik genomen begin juli. Vanaf zaterdag komt er een tweede bij op het traject Hemiksem - Kruibeke - Antwerpen. Het traject van Antwerpen Centrum naar de haven - de noordelijke route - zal in het voorjaar van 2018 van start gaan.