3 Overheidsdiensten vragen om milieuvergunning van Umicore te verstrengen

Drie Vlaamse overheidsdiensten vragen aan de provincie Antwerpen om de milieuvergunning van Umicore te verstrengen.

Kinderen die in buurt van het bedrijf in Hoboken wonen, hadden vorig jaar plots terug veel meer lood in het bloed. Het waren alarmerende cijfers. Mede daarom wordt er nu aan de provincie gevraagd om bijkomende voorwaarden op te leggen aan Umicore. Zo zou onderzocht moeten worden hoe bepaalde uitstoten van zware metalen in de omgeving belanden. En hoe dat in de toekomst verminderd kan worden. Umicore zegt dat het zelf al begonnen is met een actieprogramma, dat eigenlijk al inspeelt op deze vragen.

(foto © Belga)