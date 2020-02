3 tips binnengekomen na uitzending eerste deel docureeks Britta Cloetens

Er zijn al drie tips binnengekomen bij de politie over de verdwijning van Britta Cloetens.

Cloetens werd in 2011 vermoord door Tijl Teckmans. Hij bekende uiteindelijk, maar zou niet meer weten waar hij het lichaam gedumpt heeft. Gisteren zond de VRT de eerste aflevering van een docureeks over Britta Cloetens uit. Die leidde dus al tot drie tips. Eén daarvan zou heel concreet zijn. Mogelijk later meer nieuws daarover.