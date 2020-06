3 verdachten plofkraken Stabroek en Essen opgepakt

In het onderzoek naar zes plofkraken in oktober 2019 zijn vandaag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in opdracht van de onderzoeksrechter. Drie Roemenen zijn opgepakt, ze worden verdacht van onder meer de plofkraak in Stabroek.

Tussen 5 oktober en 30 oktober 2019 werd een reeks plofkraken gepleegd op geldautomaten van BNP Paribas Fortis en Argenta.

De eerste feiten in deze reeks werden gepleegd op 5 oktober 2019 in Herselt. Een paar dagen later sloeg de bende toe in Hasselt. Er volgden die maand nog plofkraken in Aarlen (19/10), Stabroek (23/10), Essen (25/10) en Sint-Niklaas (30/10).

Bij de plofkraken werd een specifieke werkwijze gehanteerd. Hierbij werden met behulp van houten stokken en takken pakketjes met buskruit in de automaten tot ontploffing gebracht. Daarna vluchtten de daders te voet weg, soms kilometers ver voor ze in een wagen stapten. Ook in andere landen zoals Luxemburg en Duitsland, werd deze modus operandi opgemerkt.

De buit en de schade aan de bankfilialen worden geraamd op minstens 700.000 euro.

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert het onderzoek naar de verschillende feiten, omdat er een duidelijke link bestaat. Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor de reeks feiten. Door een nauwe en uitstekende samenwerking met de Duitse en Roemeense autoriteiten kon de bende tijdens het verdere onderzoek in kaart worden gebracht. Het gebruikte voertuig kon ook getraceerd worden.

De onderzoeksrechter gaf de opdracht om vandaag tussen te komen in Diest en in Roemenië. Drie mensen, twee mannen van 30 en 33 en een vrouw van 31, werden gearresteerd. Ze hebben allen de Roemeense nationaliteit. De huiszoekingen waren positief, want in beide landen werden materialen aangetroffen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de feiten. In Diest kon een Mercedes GLC in beslag genomen. Een vierde verdachte staat internationaal geseind.

De feiten zijn gekwalificeerd als opzettelijke vernieling van bouwwerken, met vermoeden van menselijke aanwezigheid, door het veroorzaken van een ontploffing, diefstal met braak en vereniging van misdadigers. Daar staan gevangenisstraffen op van 20 tot 30 jaar.

Voor de man die in Roemenië is opgepakt wordt de overlevering gevraagd. De man en vrouw die in Diest gearresteerd werden, worden momenteel verhoord door de politie. De onderzoeksrechter zal in volgende fase beslissen over hun aanhouding.

(bericht en foto : Parket Antwerpen)