3 wagens uitgebrand in Antwerpen

De voorbije nacht zijn er in de stad drie wagens uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet.



In de Rupelstraat en de Biekorfstraat, allebei in de buurt van Park Spoor Noord, vlogen rond vier uur vannacht twee wagens in brand. En om half zeven was er nog een derde autobrand in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. Door het vuur raakte ook enkele wagens errond beschadigd. Of het opnieuw om een afrekening zou gaan in de drugswereld, is niet duidelijk.