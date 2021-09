Tomorrowland wil volgende zomer DRIE opeenvolgende festivalweekends organiseren in Boom. Het gaat om drie weekends in juli. Daarvoor gaat de organisatie wellicht begin volgende week een aanvraag indienen bij de betrokken gemeenten en de provincie. Als argumentatie halen ze de economische noodzaak aan. In het verleden was er veel protest tegen het uitbreiden van het festival.