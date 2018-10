3 weekends werken op de E19 tussen Kontich en Wilrijk

Vanaf dit weekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E19 in de Antwerpse zuidrand. Tussen Wilrijk en Kontich wordt het wegdek in enkele zones vernieuwd. De werken zullen drie weekends in beslag nemen. Tijdens het eerste weekend wordt er in de richting van Antwerpen gewerkt, de twee weekends daarna in de richting van Brussel. Er blijven twee rijstroken open, maar ter hoogte van de werken houdt het verkeer best rekening met filevorming.



Op de E19 tussen Wilrijk en Kontich is de rechterrijstrook van het wegdek in enkele zones aan vernieuwing toe. AWV zal daarom in beide rijrichtingen de asfaltlaag van de rechterrijstrook vernieuwen. De vernieuwing van het wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen.

3 weekends hinder op E19

Dit weekend wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen, tijdens de twee daaropvolgende weekends wordt er gewerkt in de richting van Brussel.

Weekend van 5-6-7 oktober: richting Antwerpen

De rechterrijstrook wordt vernieuwd in twee zones tussen Kontich en Wilrijk over een totale afstand van bijna 3km. De werken starten op vrijdagavond 5 oktober om 20.00u en zullen in de loop van zondagavond 7 oktober volledig klaar zijn. Ter hoogte van de werfzones blijven er steeds twee rijstroken beschikbaar. Enkel tijdens het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt het verkeer kortstondig op één rijstrook gezet. De afrit Wilrijk (nr. 6) richting Antwerpen is afgesloten van vrijdagavond 21.00u tot zondagochtend 9.00u. Het verkeer wordt omgeleid via de afrit Kontich (nr. 7) en de N171. De op- en afrit aan het UZA mogen uitsluitend gebruikt worden door prioritaire voertuigen.

Weekend van 12-13-14 oktober: richting Brussel

De rechterrijstrook wordt vernieuwd ter hoogte van Edegem en Kontich over een afstand van 1 km. De werken starten op vrijdagavond 12 oktober om 20.00u en zullen zaterdagochtend 13 oktober volledig klaar zijn. Ter hoogte van de werfzone blijven er steeds twee rijstroken beschikbaar. Enkel tijdens het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt het verkeer kortstondig op één rijstrook gezet . Zondag 14 oktober zal er niet gewerkt worden.

Weekend van 19-20-21 oktober: richting Brussel

De rechterrijstrook wordt vernieuwd ter hoogte van de Craeybeckxtunnel in Wilrijk over een afstand van 1,2 km. De werken starten op vrijdagavond 12 oktober om 20.00u en zullen tegen zondag ochtend 21 oktober volledig klaar zijn.Ter hoogte van de werfzone blijven er steeds twee rijstroken beschikbaar. Enkel tijdens het plaatsen en wegnemen van de signalisatie wordt het verkeer kortstondig op één rijstrook gezet. Oprit Wilrijk (nr. 6) vanuit R11 zal dicht zijn. De E19 richting Brussel is niet bereikbaar vanuit de R1, omleiding via A12.



Snelheidsbeperking

In de werfzones geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.

(bericht Agentschap Wegen en Verkeer - foto Google Street View)