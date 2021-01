De stad gaat een extra camera plaatsen aan het vaccinatiedorp op Spoor Oost. Die registreert dan de nummerplaten van mensen die om een vaccin komen. Zo zullen inwoners van gemeenten buiten Antwerpen, die naar Spoor Oost moeten gaan om zich te laten vaccineren, geen boete krijgen als ze met een oudere wagen de lage-emissiezone binnenrijden. Want daar was heel wat ongerustheid over.