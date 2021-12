3 weken Kerstvakantie: "Ademruimte voor leerkrachten, nefast voor leerlingen"

Kleuters en kinderen van de lagere school staan voor een Kerstvakantie die drie weken zal duren. Op 18 december sluiten de scholen. Dat heeft het Overlegcomité beslist. En vanaf zes jaar moeten de kinderen voortaan ook een mondmasker dragen op school. Nu is dat nog vanaf tien jaar. Alweer nieuwe maatregelen om de vierde coronagolf in te dijken. Al vragen ze zich in het Pulhof in Berchem af of dat dan de oplossing zal zijn. De kinderen betalen de rekening, klinkt het daar. Maar de afkoelingsweek is er toch ook welkom voor de leerkrachten die door de talrijke quarantaines en bijsturingen op hun tandvlees zitten.