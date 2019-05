3.000 Antwerpse werknemers stappen over op de fiets

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert ruim € 1 miljoen in 18 Antwerpse bedrijven die hun werknemers uit de auto lokken. Dankzij die steun kunnen 3.500 Antwerpse werknemers duurzamer gaan pendelen: 3.000 van hen kunnen overstappen op een (elektrische) fiets. De Antwerpse bedrijven gebruiken de middelen onder andere voor het leasen van fietsen, de bouw van fietsenstallingen en het installeren van oplaadpunten voor elektrische fietsen. “We willen pendelaars verleiden”, zegt Weyts. “Deze investering moet zorgen voor 1000den extra bedrijfsfietsen in Antwerpen. Elke extra bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file”.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts steunt via het Pendelfonds bedrijven en overheden die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. De 12de oproep van het Pendelfonds werd volledig toegespitst op fietsprojecten. “De fiets wint stilaan terrein in het woon-werkverkeer, mede dankzij de fors opgevoerde investeringen in fietsinfrastructuur”, zegt Weyts. “Nu moeten er ook binnen de bedrijven extra stimulansen komen. Er moeten meer werknemers de fiets op. Iedereen spreekt over bedrijfswagens, maar ik investeer in bedrijfsfietsen”.

18 Antwerpse hefboomprojecten krijgen samen ruim €1 miljoen steun. Dankzij deze steun kunnen ongeveer 3.500 Antwerpse werknemers uit de hele provincie straks duurzamer gaan pendelen: 3.000 van hen kunnen overstappen op een (elektrische) fiets of speed pedelec. De anderen worden gestimuleerd om te carpoolen of over te stappen op het openbaar vervoer.

“Elk bedrijf kiest een eigen aanpak die aansluit bij de bedrijfscultuur, maar het doel is telkens hetzelfde: werknemers uit de auto lokken en op de fiets zetten”, zegt Weyts. “De bedrijven verplichten hun werknemers niet, maar verleiden hen met het juiste materiaal en de goede infrastructuur. Zo ontstaat er binnen nog meer bedrijven een echte fietscultuur”.