Nieuws 30 extra plaatsen in buitengewoon onderwijs ruim onvoldoende: "We zien schrijnende omstandigheden"

In Berchem komen dertig extra plaatsen in het Buitengewoon Onderwijs. Dat is dringend nodig, want in totaal wachten meer dan 400 Antwerpse kinderen op een plekje in een school voor Buitengewoon Onderwijs. Ook in de Buso-school in Brecht worden er extra plaatsen gecreërd voor kinderen met een extra rugzakje.