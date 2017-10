30 jaar cel voor gruwelmoord op vriendin

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de Roemeen Ludovic Z. veroordeeld tot dertig jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef.

Hij had de Roemeense twee jaar geleden de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar vanop het balkon van drie hoog naar beneden geduwd. De politie en tal van omstaanders waren getuigen van de gruwelijke feiten. De speciale eenheden konden hem overmeesteren.