30-jarige man sterft onder truck

In de Muisbroeklaan in het noorden van de Antwerpse haven is deze ochtend een tragisch arbeidsongeval gebeurd.





Een Poolse man van dertig is er om het leven gekomen terwijl hij een vrachtwagen aan het herstellen was. Toen hij het wiel van de vrachtwagen probeerde te vervangen, liep het mis: de truck kwam op de man terecht. De brandweer kon het slachtoffer bevrijden, maar hij overleefde het niet. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.