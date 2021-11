30 klanten Argenta zijn 600.000 euro kwijt door phishing en staan met rug tegen muur: "Wij willen ons geld terug"

Er is ophef in de Merksemse wijk Kop, vlakbij het Albertkanaal. Plots kregen de buurtbewoners een flyer in de bus dat er in de Carrettestraat een grote betoncentrale komt. Dat betekent zo'n 140 vrachtwagens per dag die het terrein op en af rijden, en dat in een buurt die al kreunt onder het verkeer. Daarnaast geeft het bedrijf zélf aan dat er mogelijk schadelijke effecten zullen zijn voor het milieu én de gezondheid. Onbegrijpelijk, klinkt het in de buurt.