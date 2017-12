30 kleinschalige wooneenheden voor kwetsbare jongvolwassenen in Antwerpen

In 2018 en 2019 komen er in Vlaanderen 84 extra wooneenheden voor jongvolwassenen in de jeugdhulp. Het gaat om kleine wooneenheden waar vier tot zes jongeren samenwonen en begeleiding krijgen op maat. In de provincie Antwerpen zullen er 30 woningen komen.

Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die geen of weinig netwerk hebben. Voor de 84 extra wooneenheden is een budget van 2 miljoen euro voorzien. Dat heeft Jongerenwelzijn bekendgemaakt. In de provincie Antwerpen komen er 30 bij. Waar precies staat nog niet vast.

Om te vermijden dat sommige kwetsbare jongeren na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat vallen, heeft het Vlaamse jeugdhulplandschap een actieplan voor jongvolwassenen opgesteld. Dat actieplan moet jongvolwassenen die uit de jeugdhulp stromen, helpen om de volgende stap te zetten en het moet ook tragische gevallen zoals de dood van Jordy B. (de 19-jarige jongen die na een verleden in een jeugdinstelling van ontbering stierf in een tent in de Gentse Blaarmeersen, red.) helpen voorkomen.Een van de problemen die jongvolwassenen ervaren is de kloof die er bestaat tussen leven in een klassieke leefgroep in een voorziening en volledig zelfstandig wonen. Terwijl het leven in de voorziening door sommigen als te betuttelend wordt ervaren, is de sprong naar alleen wonen en volledig op eigen benen staan voor velen te groot. Daarom wordt nu geïnvesteerd in een tussenvorm: innovatieve wooneenheden waar 4 tot 6 jongeren kunnen samenwonen (co-housing) en op maat worden begeleid door een (externe) hulpverlener.

(foto Pixabay)