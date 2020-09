30 maanden cel voor jogger die fietskoerier toetakelde

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdellah E.Y. veroordeeld tot dertig maanden cel, omdat hij een fietskoerier een dubbele kaakbeenbreuk had geslagen. Hij moet het slachtoffer 3.733 euro schadevergoeding betalen.

Abdellah E.Y. was op 16 mei gaan joggen op het fietspad langs de Scheldekaaien en kwam daar in botsing met een fietskoerier, die daardoor ten val kwam. Er ontstond een discussie tussen beide en de beklaagde gaf het slachtoffer een ferme vuistslag in het gezicht. De fietskoerier liep een dubbele kaakbeenbreuk op en moest onder het mes.

Abdellah E.Y. verklaarde dat het slachtoffer hem eerst een klap had gegeven en dat hij hem dan met de vlakke hand had terug geslagen. Zijn versie strookte echter niet met de zware verwondingen van het slachtoffer.

De beklaagde werd daarnaast ook nog schuldig bevonden aan de diefstal van een fles wijn met wapenvertoon. Hij was op 21 mei een Carrefour-filiaal binnen gestapt, had de fles wijn weggenomen en wilde ermee naar buiten gaan. Toen een winkelmedewerker hem aansprak, trok hij zijn T-shirt naar boven en toonde hij een vuurwapen dat achter zijn broeksband stak. Eenmaal buiten gaf hij het wapen aan Andy G. en dronken ze samen de fles wijn uit. Andy G. ontkende dat hij het wapen geleverd had en dat hij betrokken was bij de diefstal. De rechtbank sprak hem voor dat feit vrij. Voor de diefstal van een fles rum, wat hij wél bekende, kreeg hij zes maanden cel.

(Bron: Belga)