30 maanden cel voor overval op frituur

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Yassine A. veroordeeld tot dertig maanden cel voor de overval op een frituur in Hoboken.

Die hold-up vormde de aanleiding voor een wilde achtervolging waarbij zijn broer Zakaria A. werd neergeschoten. De 19-jarige Yassine A. stormde op 6 april 2016 frituur Delux aan de Kioskplaats in Hoboken binnen met een mes. De uitbater liet zich niet doen, waardoor de beklaagde zonder buit moest afdruipen.

Getuigen zagen hem met een wagen wegrijden en gaven de nummerplaat door aan de politie. De auto stond op naam van zijn broer, de 26-jarige Zakaria, maar hij had de nummerplaten van zijn zus op de wagen bevestigd. In de nacht van 8 op 9 april werd het voertuig opgemerkt aan het kruispunt van de Balansstraat met de Broederminstraat in Antwerpen. Zakaria A. zat achter het stuur, maar had geen rijbewijs en was niet verzekerd. Hij negeerde dan ook het bevel van de politie om te stoppen en gaf plankgas. Er volgde een wilde achtervolging waarbij Zakaria A. alle verkeersregels aan zijn laars lapte en zelfs een politieman aanreed. Pas nadat hij voor de derde keer beschoten werd, kwam de achtervolging tot een einde. Hij werd in het hoofd, de rug en de zij geraakt, maar overleefde de schotwonden. Zakaria A. werd in december veroordeeld tot veertig maanden cel. Yassine A., die mee in de wagen zat, kreeg een werkstraf van 60 uur. Hij krijgt daar nu nog een celstraf van dertig maanden bovenop. Ook Zakaria A. werd mee veroordeeld omdat er bij een huiszoeking een stroomstoottoestel werd aangetroffen. Hij kreeg vier maanden cel en 1.200 euro boete.