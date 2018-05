De concentratie van schadelijke stoffen in de lucht is in heel de stad Antwerpen gedaald. En binnen de lage-emissiezone is die daling groter dan erbuiten. De Antwerpse schepen van leefmilieu, Nabilla Ait Daoud, concludeert daaruit dat de luchtkwaliteit erop vooruit gaat dankzij de lage-emissiezone. Maar volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is dat nog niet wetenschappelijk onderbouwd, omdat de instelling nog geen analyse maakte van de meetresultaten.