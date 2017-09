30 nachten hinder op Antwerpse ring (R1) richting Gent

Vanaf maandag 25 september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende 30 nachten de voegvullingen van de Antwerpse ring (R1) in de richting van Gent. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden starten ter hoogte van de oprit Deurne (nr. 2) en schuiven in verschillende zones op richting de uitrit Het Zuid (nr. 5a). Tijdens de werken ’s nachts, beschikt het verkeer richting Gent altijd over minstens één rijstrook. Overdag is er geen hinder. Bijkomend wordt in het weekend van 29 september tot 1 oktober aan de verkeerswisselaar richting E19 gewerkt.

