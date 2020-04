Meer dan 5.000 doden in ons land ten gevolge van het Coronavirus

Er zijn opnieuw 313 mensen overleden, dat werd zonet op de dagelijkse persbriefing bekendgemaakt.

114 overlijdens werden genoteerd in een hospitaal en 199 overlijdens in woonzorgcentra (24% bevestigd dat het om covid ging. De overige zijn vermoedelijk het gevolg van het coronavirus). In totaal zijn er nu 5163 mensen overleden.

Er waren 320 nieuwe opnames en 399 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen 5561 in de kliniek, waarvan 1140 op intensieve zorgen. 846 daarvan worden beademd

