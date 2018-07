E313 tijdlang volledig afgesloten door ladingverlies

Een vrachtwagen verloor vanmorgen een lading slib op de aansluiting van de E313 naar de Antwerpse ring.



De smurrie kwam over bijna de hele aansluiting terecht. De politie moest de volledige rijweg afsluiten, zodat de brandweer het goedje kon opkuisen. Het verkeer moest daardoor omrijden via de singel. Het fileleed op de E34 en de E313 vanuit de Kempen was dan ook groot. Chauffeurs werd aangeraden om via Brussel te rijden.