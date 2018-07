33 chauffeurs kijken te diep in het glas

Goed nieuws voor alle geeks onder u, want er is nu een bar in Antwerpen volledig gericht op science fiction en fantasy. In The Geeky Cauldron, gebaseerd op de Leaky Cauldron uit de Harry Potter-reeks, kunnen alle geeks zich volledig onderdompelen in een bar - op hun lijf geschreven. Van Star Wars tot elke denkbare superheld, overal in de bar vind je er wel verwijzingen naar. Wij gingen eens aan de meest geeky toog van Antwerpen hangen.