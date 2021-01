33 kinderen Jesode-Hatora Beth Jacob school leggen positieve coronatest af

Heel wat inwoners van Hoboken zijn ongerust over hun gezondheid en die van hun kinderen. Niet omwille van corona, maar wel door de hoge loodwaarden op en rond de Umicore-fabriek. De nieuwe bewonersgroep Gewoon Gezond Hoboken vraagt dat alle kinderen in Hoboken - en dus niet enkel zij die vlakbij de fabriek wonen - getest worden op lood in hun bloed. De bezorgdheid is groot.