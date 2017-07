35 festivalgangers wordt toegang tot Tomorrowland geweigerd.

De federale politie screent alle festivalgangers van Tomorrowland. Al zeker 35 mensen kregen het bericht dat hun toegang tot het festival geweigerd wordt. Dat meldt vtm-nieuws.

De Privacycommissie is niet opgezet met deze screening. “We hebben intussen contact opgenomen met Tomorrowland en de federale politie en zullen morgen samenzitten. Momenteel betwijfelen we of er een wettelijke basis is voor een algemene preventieve screening van alle ticketeigenaars, ook van zij die nog nooit iets mispeuterd hebben. Bovendien is het ons niet duidelijk op basis van welke feiten in de historiek van de ticketeigenaars een negatief advies van de politie en vervolgens een toegangsweigering volgt.” zegt Privacycommissie-woordvoerster Sarah Boulerhcha.

(Bron : vtm-nieuws)