35-jarige vrouw sterft na arbeidsongeval in Wilrijk

In de nacht van maandag op dinsdag is er een dodelijk ongeval gebeurd bij transportbedrijf H. Essers in Wilrijk. Een 35-jarige vrouw uit Duffel kwam daarbij om het leven. De feiten raakten vandaag pas bekend.

De vrouw was heftruckchauffeur. Om een nog onbekende reden kwam ze onder haar heftruk terecht. Een collega die de tragische feiten zag gebeuren, verwittigde nog de hulpdiensten. Die brachten haar naar het ziekenhuis, maar daar stierf ze aan haar verwondingen. De collega die alles zag gebeuren, was in shock.

Foto Belga