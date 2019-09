In Zoersel is gisteravond een 35-jarige vrouw vermoord in haar woning aan de Handelslei. De politie kreeg een oproep binnen voor een verdacht overlijden. Bij aankomst troffen ze het lichaam van de vrouw aan. Ook het labo en het parket kwam ter plaatse. Na de eerste vaststellingen bleek dat het slachtoffer op geweldadige wijze om het leven kwam. Meteen na de feiten werd een 49 jarige man gearresteerd. Het zou de vriend van het slachtoffer zijn volgens de buren, maar dat is nog niet door de politie bevestigd. Ook volgens getuigen zou de politie vroeger al meermaals naar het koppel uitgerukt zijn voor uit de hand gelopen ruzies en gevechten.