Het protest tegen de besparingen in de cultuursector blijft aanhouden. Ook de Kunstgroep, zeg maar alle scholen voor het secundair kunstonderwijs, trekt nu van leer tegen de beslissing van de regering Jambon. In een open brief uit de Kunstgroep haar bezorgdheid. Dit jaar zijn er 7.000 leerlingen ingeschreven in het kunstsecundair onderwijs en die groeien nadien vaak door tot muzikanten, acteurs of kunstenaars. Maar door de besparingen in de cultuursector komt hun toekomst in het gedrang vrezen de scholen. De Kunstgroep vraagt Jan Jambon dan ook om de besparingen te herbekijken.