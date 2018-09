35 mensen burgerlijke partij in zaak kindermishandeling bij Kiddy Watch

35 mensen, voornamelijk ouders, hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak van kindermishandeling bij Kiddy Watch. Een verzorgster, van de intussen gesloten crèche in Schoten, wordt vervolgd voor het mishandelen van 14 kinderen.



In Antwerpen is het proces ingeleid tegen de 22-jarige C.F., op 14 november wordt de zaak gepleit. De feiten kwamen in mei vorig jaar aan het licht toen een koppel blauwe plekken op hun baby ontdekte. Op camerabeelden was te zien hoe de twintiger de baby door elkaar schudde. Ook andere kinderen zijn hard aangepakt. De verzorgster bekende de feiten en gaf persoonlijke problemen aan, als reden voor haar gedrag. Ze is vrijgelaten op voorwaarde dat ze geen contact heeft met kinderen.