3,5 miljoen voor topsportinfrastructuur in Antwerpen

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeert 15,8 miljoen euro in de Vlaamse topsportinfrastructuur. De investeringen moeten de trainingsfaciliteiten en sportmedische omkadering van onze topsporters verder opkrikken.

Sportminister Muyters investeerde de voorbije jaren al in bijkomende topsportinfrastructuur. Die investeringen moeten ervoor zorgen dat topsporters en hun entourage in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen trainen. 'Dat trekken we nu door met een nieuwe impuls van 15,8 miljoen euro. We focussen onze investeringen op de topsport-driehoek Gent-Antwerpen-Leuven, met uitschieters richting Genk en Waregem voor bijvoorbeeld paardensport', aldus minister Muyters.

Bedoeling is om bepaalde faciliteiten op een locatie te centraliseren. 'Op die manier krijg je op een plaats de beste trainers, de beste infrastructuur en de beste omkadering zoals wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning door de universiteiten. Bovendien ontmoeten de beste atleten uit elke sport elkaar op dezelfde locatie, wat hun prestaties naar een nog hoger niveau stuwt', legt minister Muyters uit. Zowat alle sporten komen aan bod. In Leuven wordt 5,3 miljoen euro geïnvesteerd en gaat het onder meer over beachvolley, tafeltennis, badminton en nieuwe sportmedische ruimtes. Gent krijgt een boost van 4,6 miljoen met gymnastiek, baanwielrennen, meer en betere overnachtingsaccomodatie en klaslokalen.

In Antwerpen wordt voor 3,5 miljoen euro geïnvesteerd. Daar gaat het onder andere om tennis, hockey, basketbal en een topsportinternaat. Genk krijgt 1,5 miljoen euro en kan een 'dry slope', een kunstmatige oefenpiste voor snowboarders, met camerasysteem bouwen. En in Waregem wordt tot slot vanuit Vlaanderen 900.000 euro geïnvesteerd in de verdere inrichting van het eventingparcours voor de paardensport.