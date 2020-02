Shana en Timmy – een koppel uit Schelle – zitten met de handen in het haar. Hun tuin loopt al enkele maanden onder water omdat de beek achter hun tuin dikwijls overstroomt. Ze krijgen steun van de gemeente en van het waterbedrijf Pidpa. Maar bij Aquafin – die verantwoordelijk is voor het probleem – vinden ze geen gehoor. Voor Shana en haar man is de emmer vol.