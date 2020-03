36 % automobilisten reden te snel over Bredabaan

Gisteravond hield de verkeerspolitie een snelheidscontrole op de Bredabaan in Merksem. 915 voertuigen reden voorbij en 335 bestuurders deden dat veel te snel.

Een van hen ging zo snel dat zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken werd. Twee bestuurders bleken te veel gedronken te hebben. Eén van hen reed onder invloed van drugs en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder was druk in de weer met de gsm tijdens het rijden. Daarnaast stelde de politie vast dat één bestuurder maar liefst vijf passagiers op de achterbank liet plaatsnemen. Drie kleine kinderen zaten niet bevestigd in een kinderzitje.

Zaterdag was er ook al een controle op de Bredabaan. Toen hield het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord een oogje in het zeil. Ze gingen te voet de straat af en stelden vast dat een bestuurder zonder een kaart toch op een plaats voor mindervaliden geparkeerd stond. Acht bestuurders waren aan het gsm'en tijdens het rijden. Vijftien bestuurders parkeerden op een voorbehouden plaats voor laden en lossen. Vijf andere bestuurders hadden zich op de stoep geparkeerd. De politie stelde tien keer vast dat bestuurders foutief draaiden of keerden. Eén bromfietser reed over het voetpad. Tot slot verbaliseerde de politie nog een roodrijder.