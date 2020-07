36 maanden cel gevorderd voor 73-jarige drugsdealer

Het openbaar ministerie heeft 36 maanden cel en 24.000 euro boete gevorderd voor de 73-jarige Jean H. uit Antwerpen, die terechtstaat voor het verkopen van cannabis en hasj. De Nederlander werd de voorbije 44 jaar al meermaals veroordeeld, maar kan het dealen schijnbaar niet laten.

De beklaagde werd op 1 mei gecontroleerd op de Binnensingel ter hoogte van het station van Berchem omwille van verkeersinbreuken. De politie vond in zijn wagen een doosje met 31 dosissen cannabis, goed voor 64 gram in totaal. In zijn gsm werden berichten gevonden over bestellingen van 50 tot 100 gram hasj. De zeventiger bleek veelvuldig gekend voor drugsfeiten.

Bij huiszoekingen werd 12.585 euro cash, 282 gram hasj en cannabis, weegschalen en verpakkingsmateriaal teruggevonden, alsook een boekhouding met bedragen en hoeveelheden. Jean H. bekende dat hij een veertigtal klanten had. Dagelijks bracht hij vier tot vijf bestellingen rond per fiets of met de auto. Het dealen had hem de voorbije vijf maanden 14.000 euro opgebracht, een bedrag waarvan de procureur de verbeurdverklaring vorderde.

De dealer op leeftijd was niet aan zijn proefstuk toe. In 1976 liep hij een eerste veroordeling op voor drugshandel. Ook in 1997, 1998, 2002 en 2007 passeerde hij langs de rechtbank. Zijn laatste veroordeling dateert van januari 2020. 'Hij kreeg de voorbije jaren telkens de gunst van de opschorting, van een werkstraf of van een straf met uitstel.

De verdediging voerde geen betwisting over de feiten. Jean H. dealde om wat centen bij te verdienen, zodat hij zijn schulden kan afbetalen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf, gelet op zijn gezondheidsproblemen en gevorderde leeftijd. 'Uw leeftijd is eerder een verzwarend element. Na uw eerste veroordeling hebt u 44 jaar de kans gekregen om uw leven te beteren, maar u veegt aan alles uw voeten. U had ook meer dan genoeg geld in huis om uw schulden af te betalen. U bent gewoon onverbeterlijk', zei de rechter, die op 16 juli uitspraak doet.