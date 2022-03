Het wijkteam van de regio Centrum van de Antwerpse politie haalde zaterdag een bestelwagen uit het verkeer in de buurt van de Belgiëlei. Het voertuig was zichtbaar overladen. De man wilde dranken en voeding leveren in een winkel in de buurt. De verkeerspolitie kwam ook ter plaatse en begeleidde het voertuig naar de weegbrug. Verdere controle wees uit dat de bestelwagen niet alleen overladen was, maar dat er ook een hele lading diepvriesproducten ongekoeld vervoerd werd. Omwille van de overlading, moest de bestuurder meteen 800 euro betalen en de keuring van de wagen is ingetrokken. Ook het agentschap dat instaat voor de voedselveiligheid, neemt ook maatregelen tegen de wijze waarop de man van 50 de voeding vervoerde.Foto Belga