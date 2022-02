In Boom is er ongerustheid ontstaan over de stof pfas. Want er is een vermoeden dat die is vastgesteld in een woonwijk. Naar aanleiding van het pfos verhaal bij 3M zijn er op veel plaatsen extra metingen gebeurd. En in Boom werd dus pfas gemeten, op de plaats waar vroeger de brandweerkazerne stond. Nu staan daar appartementsgebouwen. In een straal van 100 meter wordt aangereden om geen eigen eieren te eten.