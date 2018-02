37 maanden cel voor twintiger die naar Syrië wilde reizen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Iliass K. uit Borgerhout veroordeeld tot 37 maanden cel, omdat hij zich bij de terroristische groepering Jahbat Al Nusra in Syrië wilde aansluiten.

Iliass K. had de trein naar het Zwitserse Zürich genomen, waar hij op 19 februari 2016 gecontroleerd werd toen hij op een vliegtuig naar Turkije wilde stappen. Hij verklaarde dat hij er een voetbalwedstrijd wilde bijwonen en dat hij ook van plan was om er te gaan skiën. De kledij die hij in zijn bagage had, stemde niet met zijn reisdoel overeen en hij werd teruggestuurd.

De jongeman ontkende dat hij naar Syrië wilde reizen, maar het onderzoek toonde het tegendeel aan. Zo bleek hij nog altijd contact te hebben met zijn broer, die zich eerder al bij Jabhat Al Nusra had aangesloten. Iliass K. deelde ook zijn jihadistisch salafistische overtuiging. Op de muur van zijn kamer was een IS-vlag overschilderd, op zijn iPhone en iPad werden extremistische foto's en filmpjes aangetroffen en op sociale media had hij op 26 juni 2015 gepost: 'Martyrdom is what I seek'.

Zijn familie was ook niet op de hoogte van zijn reisplannen en hij had al zijn geld afgehaald. De rechtbank veroordeelde hem tot een effectieve straf, omdat bij de behandeling van de zaak bleek dat hij nog altijd een vrij radicale ingesteldheid heeft. Zo werd hij ontslagen als vrijwilliger bij 'Samen of Straat' in Borgerhout en vonden ook zijn vroegere collega's dat hij radicaal uit de hoek kon komen. Iliass K. was bovendien niet bereid om een deradicaliseringscursus of een vorm van begeleiding te volgen.

