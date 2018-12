37000 LEZ-boetes in Antwerpen

Dat je in Antwerpen niet meer met je oude vervuilende wagen de stad in mag, is ondertussen goed ingeburgerd. Dat blijkt tenminste uit het aantal boetes dat dit jaar is uitgeschreven.

In de eerste tien maanden van dit jaar waren dat er ruim 37.000. Dat is nog veel, maar in vergelijking met vorig jaar is het wel een forse daling. Want toen waren er meer dan 81.000 Belgen die een boete kregen. De bedoeling van de lage emissiezone is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

(foto © Belga)