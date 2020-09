Mobiliteit en Verkeer 38-jarige op parkeerstrook doodgereden

Op de Biest in Brecht is gisteravond een 38-jarige man overleden nadat hij was aangereden door een personenwagen. Het ongeval gebeurde omstreeks 22.15 uur. De bestuurder een man van 28 was onder invloed van alcohol en amfetamines. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.