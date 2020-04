39 gedetineerden mogen gevangenis Begijnenstraat verlaten om verspreiding virus te beperken

39 gedetineerden hebben sinds de start van de Coronacrisis de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat mogen verlaten, dat meldt Gazet van Antwerpen.

Het Antwerpse arresthuis telt momenteel 631 gevangenen. Nog steeds te veel, maar een daling is dus wel ingezet. Om de verspreiding van het coronavirus in de gevangenissen te beperken werd eind maart beslist bepaalde gedetineerden vrij te laten. Want hoe minder volk in de gevangenissen, hoe beter voor de gezondheid. Wie naar huis mocht kreeg strikt voorwaarden opgelegd: zo moeten gedetineerden met penitentiair verlof uiteraard ook in hun kot blijven. De politie houdt een oogje in het zeil waar nodig.