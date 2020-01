39 % van de bestuurders rijdt (veel) te snel

Gistermiddag en -avond controleerde de verkeerspolitie op snelheid. De zwaarste overtreders werden door de motards aan de kant gezet en ter plaatse bestraft.

In de namiddag werd gecontroleerd op de Noorderlaan. Van de 725 voertuigen die passeerden, reden maar liefst 200 te snel, goed voor 27,5 %. Eén bestuurder maakte het wel erg bont, hij reed maar liefst 132 kilometer per uur. In de Noorderlaan is de maximumsnelheid 70 kilometer per uur.

's Avonds werd postgevat op de Bredabaan. Hier passeerden 1 098 voertuigen. Maar liefst 433 bestuurders (39,5 %!) respecteerden de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur niet. Eén man reed aan 107 kilometer per uur langs de controle. De bestuurder had nog maar 4 maanden zijn rijbewijs, dat is hij door de overtredingen alweer kwijt.