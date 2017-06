Er is een derde verdachte gearresteerd in de zaak over de dood van zakenman Jerry Coeman. Het gaat om een man die in het buitenland verbleef.

De ondernemer, bekend van zijn beddenzaak in Malle, werd in de nacht van 4 mei overvallen in zijn eigen huis in Zoersel. De overvallers knevelden hem met duct-tape, waardoor hij stikte. Er zijn nu drie mogelijke daders aangehouden.