3x3 Belgian Lions rechten de rug: zege tegen Rusland

De Belgische basketters 3x3 hebben zondag hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. De Belgian Lions 3x3 versloegen Rusland met 21-16.



Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën begonnen het olympische toernooi zaterdag knap met een nipte zege (21-20) tegen Letland. Vervolgens verloren ze van gastland Japan (16-18). Rusland, de nummer zes van de wereld, beloofde ook geen gemakkelijke partij te worden. Maar de vier Antwerpenaren toonden zich mentaal sterk en versloegen de Russen dus.

Later maandag (8u25 Belgische tijd) kijken de Belgian Lions 3x3 Servië nog in de ogen, maandag zijn China en Nederland de tegenstrevers. Dinsdag wordt nog Polen partij gegeven. De top twee van de 'round robin' met acht plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot zes spelen de 'kwartfinales' voor de overige twee plaatsen bij de laatste vier.

Op de Spelen van Tokio maakt de street-versie van het traditionele basket voor het eerst haar opwachting. De wedstrijden in de 3x3 competitie duren tien minuten. De duels worden op een half terrein afgewerkt. Het team met de hoogste score na 10 minuten, of het team dat 21 punten gescoord heeft, wint het duel. Spelers mogen non-stop gewisseld worden. Voor een score krijgt een team één punt, een score van buiten de tweepuntenlijn (driepuntenlijn in het normale basket) levert twee punten op.

