Het Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt nog 300 personen die binnen de drie kilometer wonen van de chemische fabriek 3M in Zwijndrecht. Het Agentschap wil bij de buurtbewoners meten welke hoeveelheid van de schadelijke PFAS-stoffen ze in hun bloed hebben. De resultaten van de metingen worden midden oktober verwacht. Sinds 15 juli zijn de bloedstaalafnames bij omwonenden gestart in de sporthal van Zwijndrecht. Maar bij het Agentschap merken ze dat jongere buurtbewoners niet snel geneigd zijn om bloedafnames te ondergaan. Daarom is beslist om het maximale aantal per leeftijdsgroep en zone licht aan te passen. Zo kunnen meer inwoners van boven de 21 jaar deelnemen. Een 50-tal personen staat nog op de wachtlijst, zij zullen alsnog opgeroepen worden. De afnames kunnen alleen gebeuren bij personen ouder dan 12 en bij maximaal één gezinslid.